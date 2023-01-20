Кабмин утвердил положение о контроле за иноагентами и запретил субсидировать причастные к терроризму театры

Российское правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, а также опубликовало постановление о запрете предоставления грантов независимым театральным и музыкальным коллективам, причастным к терроризму или экстремизму. Документы были выложены вечером 19 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Положение о госконтроле за деятельностью иноагентов содержит четыре раздела и 58 пунктов. "Задачами государственного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требования законодательства об иностранных агентах", — говорится в документе.

Само положение, в частности, разрешает контролирующим лицам запрашивать у иноагентов распорядительные документы, получать информацию о них в органах публичной власти, в кредитных и финансовых организациях, посещать мероприятия иноагентов, проводить соблюдение последними законодательства об иностранных агентах и выдавать предписания об устранении нарушений. Плановые проверки должны проводиться не чаще одного раза в год со сроком планирования до 1 ноября.

По итогам проверок возможно составление протоколов об административном правонарушении в отношении иноагентов. Кроме того, Минюст может ходатайствовать в суде о запрете деятельности общественного объединения, действующего без создания юрлица, либо же о ликвидации юрлица. В отношении физического лица Минюст может составить мотивированное решение о запрете деятельности в России.

Второе постановление содержит запрет предоставления грантов музыкальным и театральным коллективам, внесенным в список организаций и физлиц, причастных к терроризму или экстремизму. Равным образом запрет распространяется на коллективы, внесенные в перечень организаций и физлиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

Также гранты запрещено давать труппам — иностранным юрлицам. Помимо этого, запрет распространяется на организации с задолженностью или же находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

Начиная с 1 декабря 2022 года в России действует закон о контроле за деятельностью иностранных агентов, подписанный президентом Владимиром Путиным в середине лета. В конце года Путин подписал изменения в Уголовный кодекс и поправки в Кодекс об административных правонарушения, касающиеся иностранных агентов.