Минюст: Решения о признании иноагентами основаны на юридически подтвержденных фактах

Все решения о признании граждан и организаций иностранными агентами основываются на юридически подтвержденных фактах, а само внесение в реестр не влечет запрета для иноагентов для ведения их деятельности, заявил 30 января замглавы Министерства юстиции Олег Свириденко.

"Все решения основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел", — приводит слова замминистра РИА "Новости". Свириденко уточнил, что в реестр вносятся физические и юридические лица, которые занимаются определенными видами деятельности и при этом находятся "под иностранным влиянием".

Представитель Минюста добавил, что в 2023 году ведомство начало публиковать на своем сайте справочную информацию о признанных иноагентами лицах. Выкладываемые сведения при этом поступают в Минюст зачастую "из открытых источников", отметил он.

Также Свириденко заявил, что признание лица иноагентом "не означает запрет на осуществление им деятельности", а лишь "влечет возникновение определенных прав, обязанностей и ограничений", характеризуя его правовой статус.

При этом чиновник предложил россиянам, чья деятельность может попасть под действие закона об иноагентах, самостоятельно обращаться в Минюст за получением соответствующего статуса. "Лицо, которое намеревается действовать в качестве иностранного агента, должно добровольно подать в Минюст России заявление о включении его в реестр [иноагентов]", — цитирует его заявление "Интерфакс". При прекращении соответствующей деятельности лицо может обратиться с требованием исключить себя из списка, добавил Свириденко.

Закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, действует в России с 1 декабря 2022 года. Среди прочего, он содержит ряд запретов касательно деятельности иноагентов: так, они не могут заниматься просветительской деятельностью, учить детей, работать в силовых структурах и на госслужбе.

В декабре бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина* сообщила об увольнении из РАНХиГС из-за имеющегося статуса иноагента.

*Минюст РФ внёс Юлию Галямину в реестр иностранных агентов