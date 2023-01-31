В Минске объяснили, почему отказали Сапеге в помиловании

Отказ россиянке Софье Сапеге в помиловании был совершенно законен, заявила 31 января замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс. По ее словам, такое решение было продиктовано несоответствием обращения заключенной существующим критериям.

"Отказано совершенно законно", — приводит заявление Чуприс белорусское информагентство БелТА.

Чиновница отметила, что для помилования требуется выполнение ряда условий, в том числе касающихся соблюдения процедуры. "Осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться. У президента было право помиловать и в этом случае", — признала Чуприс. В то же время она отметила, что, "если оценивать в целом все критерии", исключений для принятия решения о помиловании в случае Сапеги не имелось.

Тремя неделями ранее стало известно о том, что осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии за возбуждение вражды и публикацию сведений о местных силовиках гражданка России Сапега получила отказ в помиловании. В соседней стране она находится с 23 мая 2021 года, когда была задержана вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем после посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.