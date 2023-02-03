Комтранс рассчитывает обустроить к октябрю пешеходные переходы по более чем 50 адресам

Работы по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов стартуют в Петербурге с середины апреля и продлятся до начала октября, сообщили в комитете по транспорту 3 февраля. Согласно утвержденной адресной программе, работы развернутся в 15 районах города — то есть почти во всех, за исключением Адмиралтейского, Выборгского и Кронштадтского.

В утвержденный список вошли 52 адреса, по которым установят дорожные знаки и нанесут "зебру" на асфальт. В некоторых случаях также установят искусственные неровности и светофоры.

В прошлом году в 15 районах Петербурга были обустроены нерегулируемые переходы по 32 адресам. Всего их насчитывается более пяти тысяч на территории города.

Ранее комтранс отчитался о переименовании 24 остановок в 2022 году, а до того поделился планами занизить бордюрные камни на пешеходных переходах по 19 адресам.

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