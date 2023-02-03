Депутат Обухов связал изменения в думском графике с возможностью оглашения послания президента

Изменения в графике работы Госдумы в феврале могут быть связаны в том числе и с планами оглашения послания президента Федеральному собранию, предположил 3 февраля зампред парламентского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Обухов (КПРФ). Ранее в пятницу в думской электронной базе появился проект изменений в работу Думы на ближайший месяц.

Согласно проекту, депутатам предлагается заменить региональную неделю с 27 февраля по 5 марта еще одной неделей пленарных заседаний. В этом случае парламент будет заседать весь месяц подряд вместо обычных трех недель.

"В течение месяца и до начала марта не будет никаких региональных недель. Только пленарные заседания", — написал Обухов в своем Telegram-канале.

Депутат предположил, что изменения в графике могут быть связаны либо с необходимостью разобраться с "большими залежами законопроектов", либо с ожиданием внесения в Госдуму президентом и правительством "чего-то важного".

Также Обухов озвучил третью возможную причину отмены региональной недели. "Если встречи президента с лидерами фракций планируются во второй декаде февраля (11-14 числа), то после 20 февраля вполне возможно, что депутатов не отпускают в регионы, так как все-таки могут собрать в Кремле на послание", — допустил он.

В 2022 году президент Владимир Путин не обращался с посланием Федеральному собранию, в декабре он пообещал сделать это "в начале [2023] года, безусловно". В конце января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что работа над подготовкой послания не прекращалась.