Журналиста Ивана Сафронова уволили из "Роскосмоса"

Осуждённый на 22 колонии за государственную измену бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов лишился должности советника генерального директора "Роскосмоса", передаёт ТАСС.

Указывается, что уволили Сафронова сразу после того, как вступил в силу приговор по его делу.

В свою очередь в "Роскосмосе" отметили, что с момента задержания журналист оставался советником главы госкорпорации, однако не получал зарплату.

Ранее правозащитники объявили журналиста политзаключённым.

Против Сафронова было выдвинуто обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). В начале сентября Мосгорсуд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.