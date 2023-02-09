Горсуд оставил в силе решение о заочном аресте основателя "Партии мертвых"

Городской суд Петербурга на заседании 9 февраля рассмотрел апелляцию защиты основателя "Партии мертвых" Максима Евстропова на решение о его аресте, известила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Жалоба касалась постановления Октябрьского райсуда, избравшего активисту меру пресечения в виде заключения под стражу по делу об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

По версии следствия, 28 апреля 2022 года Евстропов, действуя якобы "с целью оскорбления религиозных чувств представителей православного вероисповедания", опубликовал в соцсетях пост о патриархе Московском и всея Руси Кирилле. Запись посчитали имеющей "признаки проявления явного неуважения к обществу" и содержащей в себе "ложную, оскорбительную, унижающую честь и достоинство оценку пасторского служения главы Русской Православной Церкви" риторику, передает судебная пресс-служба.

Спустя более полугода после этого, 17 ноября, Евстропов был объявлен в розыск, указали в суде. В СМИ об этом стало известно уже в декабре, при этом сам разыскиваемый находился вне пределов России. В январе 2023 года следователь вынес решение о привлечении активиста в качестве обвиняемого к делу об оскорблении чувств верующих.

В ходе судебного заседания защита настаивала на отмене решения об аресте Евстропова. В свою очередь, прокурор доказывал законность постановления Октябрьского райсуда и просил оставить его без изменений. Суд оставил постановление нижестоящей инстанции без изменений.

В сентябре прошлого года полиция пришла с обысками к активистам "Партии мертвых" в рамках дела об оскорблении чувств верующих. После допросов в Следственном комитете их отпустили в статусе свидетелей.

Фото: Telegram-канал "Партия мертвых"