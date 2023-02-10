Число жертв взрыва газа в Новосибирске выросло в разы

За сутки, прошедшие после взрыва газа в новосибирской многоэтажке, число жертв инцидента многократно выросло. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательные службы в регионе, официально погибшими числятся уже тринадцать человек.

Пострадали 22 человека, семеро из которых остаются в больницах. Взрыв уничтожил тридцать квартир, два из четырех подъездов в пятиэтажке на Линейной улице обрушились.

Отметим, что это уже как минимум второе смертельное обрушение жилья в России за неделю, случившееся в результате взрыва бытового газа: в начале недели подобный инцидент имел место в городе Ефремов Тульской области.