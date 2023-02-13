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Новости 16:47

Суд в Петербурге назначил экспертизу по делу православного блогера Курмоярова

фото ЗакС политика Суд в Петербурге назначил экспертизу по делу православного блогера Курмоярова

Калининский райсуд Петербурга назначил экспертизу по уголовному делу о распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК), возбуждённому в отношении православного блогера Иоанна Курмоярова. Как сообщили 13 февраля в объединённой пресс-службе городских судов, бывшему священнику вменяют 63 публикации "недостоверной информации" в период с 24 февраля по 6 июня 2022 года.

О проведении судебно-лингвистической экспертизы ходатайствовал гособвинитель. Это потребовалось в связи с тем, что "в ходе предварительного расследования экспертизе было подвергнуто всего пять записей". Экспертам предстоит ответить на семь вопросов суда. Заниматься исследованием будет ЦЭ ФГОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет".

Ранее Курмоярову на 3 месяца продлили срок нахождения в СИЗО. Во время последнего заседания он жаловался на ухудшение зрения и слуха, а также отсутствие медицинской помощи.

Напомним, бывшего священника заключили под стражу летом 2022 года. На него завели дело из-за видеоблога "Виртуальный православный приход", в котором он критически высказывался о специальной военной операции.


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