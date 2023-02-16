В ЗакСе не стали рассматривать инициативу МО №72 об отмене закона о КРТ

Комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам при Законодательном собрании Петербурга на заседании 16 февраля исключила из повестки законопроект МО "№72" о признании утратившим силу закона о комплексном развитии территорий, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Председатель комиссии, единоросс Валерий Гарнец заявил, что без личного присутствия заявителя не стоит рассматривать инициативу. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский поинтересовался, приглашала ли комиссия на заседание главу МО № 72 Павла Швеца, но единоросс отвечать отказался.

Муниципалы МО №72 решили выступить с законодательной инициативой в начале декабря прошлого года. Глава округа рассказывал, что таким образом хотел поддержать позицию местных жителей, которые выступают против сноса "хрущевок".

Ранее с подобным предложением выступил совет МО "Автово". Постоянная комиссия ЗакСа также отказалась его поддерживать.

Напомним, в феврале Общественный штаб по вопросам КРТ при городском парламенте закончил проводить районные встречи с жителями Петербурга. На них собирали предложения по корректировке закона. Чаще всего собственники квартир в "хрущевок" требовали полной отмены закона. Теперь штаб займется подготовкой поправок к документу. О первой встрече рабочей группы, прошедшей не слишком продуктивно, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков