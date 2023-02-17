Стоимость строительства Большого Смоленского моста оценили в 50 миллиардов рублей

Строительство разводного Большого Смоленского моста через Неву должно начаться в 2023 году, сообщила пресс-служба губернатора 17 февраля. Стоимость переплавы предварительно оценили в 50 миллиардов рублей.

В настоящее время завершается проектирование моста, указали в Смольном. Ожидается, что рассчитанная на шесть полос движения конструкция обеспечит транспортную доступность для 800 тысяч петербуржцев, заявил по этому поводу губернатор Александр Беглов.

"Ориентировочная стоимость объекта составляет 50 миллиардов рублей, однако она может быть скорректирована по результату получения положительного заключения Госэкспертизы", — говорится в сообщении пресс-службы градоначальника. В городском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы предусмотрено выделение более 27 миллиардов рублей на строительство моста.

Ранее Беглов уже брал на себя обещание начать строительство в этом году, заявление прозвучало на личной встрече с президентом Владимиром Путиным 18 января. Проект возведения моста предусматривает снос восьми исторических зданий, включая школу, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц.

Накануне члены комиссии по градостроительству при Заксобрании обсудили законопроект, в случае реализации которого в Петербурге могут снести около 200 исторических построек, включая здания на месте строительства Большого Смоленского моста. Подробнее об этом читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: gov.spb.ru