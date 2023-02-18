Глава Финляндского округа заявил о фальсификации подписей противников КРТ

Председатель совета муниципальных депутатов МО "Финляндский округ" Игорь Кудинов считает, что собранные на его территории подписи против закона о реновации были сфальсифицированы. Об этом пишет портал MR7, ссылающийся на активисток Наталью Самерсову и Анастасию Кузнецову. Снятое ими видео с участием главы совета размещено в сообществе "Против "новой реновации". Против КРТ".

"Проведённая экспертиза показала, что подписи поддельные — более чем 15 процентов", - приводятся слова муниципала.

О заказчиках, исполнителях и иных деталях упомянутой экспертизы Кудинов распространяться не стал.

Протесты против так называемой реновации в совете поддерживает беспартийный депутат Виталий Суздалев. Недоброжелателей реформы, проживающих в округе и оставивших свои подписи, набралось около 800. В ноябре муниципалитет подготовил проект обращения к ЗакСу, в котором предлагалось внести коррективы в закон.

Напомним, что действие резонансного закона, предполагающего снос хрущевок и переселение петербуржцев в новое жилье, было приостановлено спустя четыре месяца после его принятия. В нескольких районах города состоялись публичные обсуждения инициативы с участием депутатов ЗакСа. Зачастую они проходили в скандальной обстановке: как правило, собравшиеся требовали полной отмены закона.