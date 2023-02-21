Бывшему главе Калининского района Громову продлили арест

Горсуд Петербурга продлил арест бывшему главе администрации Калининского района Ивану Громову и его брату Павлу Громову в рамках коррупционного дела, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Преследуемые по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), они останутся под стражей как минимум до 23 мая.

Защита фигурантов безуспешно настаивала на смягчении меры пресечения. В пользу бывшего чиновника прозвучали аргументы о наличии у него троих детей и о даче им признательных показаний. В свою очередь, в пользу его брата было, в частности, заявлено, что он никогда не работал в бюджетной сфере. Кроме того, Павел Громов, как отметил его адвокат, стал испытывать в заключении все более серьезные проблемы со здоровьем.

По версии следствия, братья Громовы входили в состав орагнизованной преступной группы и похитили из бюджета свыше 240 млн рублей. Преступление датируется временем, когда Иван Громов руководил петербургским комитетом по информатизации и связи. Примечательно, что задержание бывшего госслужащего случилось на следующий день после его отставки с поста главы района.