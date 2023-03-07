"Яблоко" подготовило поправки в защиту исторических зданий Лиговского проспекта и Нарвской заставы

Фракция "Яблоко" внесла в Заксобрание Петербурга поправки к принятому за основу законопроекту об изменении границ зон охраны объектов культурного наследия, сообщил 7 марта ЗАКС.Ру депутат Борис Вишневский.

Одним документом предлагается исключить возможность сноса двух- и трехэтажных "сталинских" домов в историческом районе Нарвская застава. Другим - убрать нормы, позволяющие снести около двадцати зданий на Лиговском проспекте под проект возведения высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург - Москва.

От своего имени Вишневский также внес поправку в защиту исторических зданий на проспекте Обуховской обороны, в том числе школы, в которой училась Ольга Берггольц. Ранее ее вероятный снос ради строительства Большого Смоленского моста активно обсуждали в ЗакСе.

- Это более спорная история, - согласился Вишневский. - Там действительно строительство моста и есть разные точки зрения у разных экспертов. Но я все-таки полагаю, что недопустимо сносить исторические здания под конкретный проект. Наоборот, строительные проекты должны меняться так, чтобы соответствовать закону об охране объектов культурного наследия.

Напомним, инициатива об изменении в закон об охранных зонах вызвала опасения градозащитников. Они опасаются, что Петербург может потерять порядка 200 исторических зданий.