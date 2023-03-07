Комиссия ЗакСа 13 марта рассмотрит инициативу МО № 72 об отмене КРТ

Комиссия Законодательного собрания Петербурга по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды планирует рассмотреть на заседании 13 марта законодательную инициативу МО "№72" об отмене закона о комплексном развитии территорий. Об этом рассказал глава муниципалитета Павел Швец в своем Telegram-канале.

Ранее члены комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам не стали обсуждать инициативу муниципалов из-за отсутствия авторов на заседании. Оказалось, что парламентарии сами не пригласили главу МО Швеца.

Напомним, муниципалы из МО №72 в начале декабря решили выступить за отмену закона о КРТ. До этого с подобным требованием высказались депутаты МО "Автово". Профильные комиссии Заксобрания рекомендовали отклонить инициативу.

Закон о комплексном развитии территорий, предложенный губернатором Александром Бегловым, был принят городским парламентом летом 2022 года. Он подразумевает снос "хрущевок" для строительства нового жилья. Озадаченные собственники квартир в таких домах выступили с критикой документа. После волны недовольства петербуржцев некоторые положения закона были приостановлены.

Константин Леньков