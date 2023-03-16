Заксобрание Ленобласти предложило давать дополнительные выходные родителям инвалидов с детства

Заксобрание Ленинградской области внесло 16 марта на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении дополнительных выходных дней родителям детей с инвалидностью I и II степени. Документ выложен в думской электронной базе.

Законопроект предполагает внесение поправок в статью 262 Трудового кодекса, регламентирующую предоставление дополнительных выходных дней родителям детей с инвалидностью. Существующий закон предполагает возможность предоставления четырех дополнительных выходных дней в месяц родителям детей-инвалидов. Авторы предлагают предоставить аналогичное право родителям, ухаживающим за инвалидами с детства I и II групп вплоть до достижения ими возраста 23 лет.

"Указанный в настоящем законопроекте возрастной период (до 23 лет) определен ввиду высокой иждивенческой нагрузки на лиц, осуществляющих уход за указанными гражданами, сохраняющейся и после наступления совершеннолетия ребенка-инвалида", — отмечают авторы в пояснительной записке к проекту.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о том, что у него появится советник по делам людей с инвалидностью. В свою очередь, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков поручил комитету по транспорту оперативно делиться с ГИБДД данными о нарушителях, замеченных на парковочных местах для инвалидов.