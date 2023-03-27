Районные встречи на тему КРТ могут пройти по второму кругу

В Мариинском дворце 27 марта состоялась встреча участников рабочей группы по работе с обращениями на тему закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Утвердить итоги районных собраний, как планировалось ранее, не удалось. Общественному штабу предстоит решить, собираться ли заново в некоторых районах. Подводить итоги до этого, по мнению спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского, преждевременно.

Всего в Общественный штаб поступило более девяти тысяч обращений. Руководитель рабочей группы Борис Вишневский ("Яблоко") вывел первым пунктом требование о полной отмене закона о комплексном развитии территорий. Всего обобщенный список предложений уместился на семи страницах.

Члены группы заявили, что в некоторых районах стоило бы провести повторные встречи. Например, член штаба от Колпинского района Ольга Макеева заявила, что после встречи люди заинтересовались темой КРТ, так как были плохо информированы и узнали о резонансном законе впервые. Также напомнили о встрече в Курортном районе, которую внезапно перенесли из Сестрорецка в Зеленогорск. В Зеленогорске, в отличие от Сестрорецка, нет зданий, которые могут попасть под программу КРТ. Критики закона требовали аннулировать результаты того собрания.

Спикер Бельский не стал пресекать инициативу на корню и предположил, что вопрос о повторных встречах стоит обсудить и лишь после этого утверждать результаты собраний. Назначить новые встречи могут только члены Общественного штаба на заседании. Когда оно пройдет - неизвестно. Дату очередного собрания назначает председатель парламента. Конкретных сроков Бельский не озвучил.

Напомним, закон о комплексном развитии территорий был принят депутатами ЗакСа летом 2022 года. Документ предусматривает снос панельных хрущевок вне зависимости от их состояния для строительства нового жилья. Собственники квартир в таких домах выступают против закона и требуют его отмены. Из-за волны недовольства губернатор Александр Беглов, по предложению которого был принят закон, выступил с предложением приостановить некоторые положения документа. С инициативой признать закон утратившим силу выступили два муниципалитета: МО "Автово" и МО № 72. Ни одна из инициатив еще не была рассмотрена на пленарном заседании парламента.

Константин Леньков