Адвокат Сапеги сообщил о запуске процедуры ее передачи в Россию

Адвокат россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский заявил 3 апреля о запуске процедуры ее переводы из Белоруссии на родину. По его словам, ходатайство об этом уже подано в Министерство юстиции.

"Ходатайство о ее переводе [в Россию] подано в Минюст РФ, процесс запущен. По срокам — без комментариев", — цитирует заявление Гашинского РИА "Новости".

В начале года стало известно, что власти Белоруссии отказали Сапеге в помиловании. Позже замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс заявила, что отказ был совершенно законен.

Сапега была задержана белорусскими властями в мае 2021 года при посадке самолета, следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс. Вместе с ней был задержан экс-главред NEXTA Роман Протасевич. Спустя немногим менее года суд в Гродно приговорил россиянку к шести годам лишения свободы, признав ее виновной в разжигании вражды и публикации данных о местных силовиках. В середине июня МИД допустил возможность перевода заключенной в российскую колонию. В конце того же месяца Сапега обратилась с просьбой о помиловании к белорусскому лидеру Александру Лукашенко.