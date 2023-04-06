Думский единоросс предложил наказывать исправительными работами за дискредитацию армии

В российское законодательство следует внести поправки, которые позволят назначать исправительные работы в придачу к назначенным штрафам за дискредитацию армии, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По мнению парламентария, подобное дополнительное наказание следует сделать обязательным, невзирая на размер взыскания.

"Публичные личности, позволяющие себе разного рода выходки, комментарии касательно специальной военной операции и попытки дискредитации нашей армии, должны, помимо административного наказания, <...> быть обязаны проходить исправительные работы", — поделился соображениями депутат.

При этом Хамзаев сослался на пример актера Дмитрия Назарова, оштрафованного накануне на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за выложенного на YouTube ролика с исполнением песни с пацифистским посылом. Он заявил, что "лучше всего подобные наказания для звезд и публичных людей доходят через конкретный физический труд, без возможности заменить его финансовыми выплатами".

Депутат пообещал обсудить свое предложение с коллегами.

Ранее Хамзаев предлагал наказывать за распространение фейков о работающих на СВО журналистах и выступал за то, чтобы приравнять к убийству склонение к аборту. Также он хотел тестировать чиновников на употребление наркотиков и переводить выплаты от показа западных кинолент в фонд поддержки участников спецоперации.