Петербургские справороссы исключили из партии своих депутатов ЗакСа и обвинили их в связях с единороссами

Бюро петербургского отделения "Справедливой России - За правду" 6 апреля исключило из партии депутатов ЗакСа Марину Шишкину, Андрея Алескерова, Любовь Менделееву и Александра Новикова. Днем раньше эти парламентарии заявили, что сами решили выйти из СРЗП.

"Члены бюро считают, что последние шаги депутатов дискредитируют партию, наносят ущерб ее имиджу и являются предательством по отношению не только к партии, но и ко всем петербуржцам, которые проголосовали за "Справедливую России - За правду", за ее программу и кандидатов, выдвинутых как по одномандатным округам, так и по партийному списку", - говорится в заявлении бюро.

Бывшие однопартийцы предложили депутатам "сделать правильный и логичный шаг" - сдать мандаты. Днем ранее с подобным заявлением выступил лидер СРЗП Сергей Миронов. Хотя формально фракция "Справедливая Россия - За правду" продолжит существовать, в бюро попросили не ассоциировать ее членов с партией.

"Нам не по пути с теми, кто конъюнктурно ориентируется на руководителей "партии власти" в нашем городе. Мы остаемся непримиримым оппонентом "Единой России" и продолжим защищать интересы петербуржцев", - заявили в бюро.

Напомним, о решении выйти из партии всех состоявших в ней депутатов фракции СРЗП было объявлено накануне.

"Каждый из нас, как нам кажется, вступал в другую партию, - социалистическую, социал-демократическую, на щите которой основной была идея о социальной справедливости и большие проблемы маленьких людей", - объяснила общую позицию Шишкина.

Она также заявила, что оставляет должность вице-спикера городского парламента. Ранее, будучи руководителем отделения СРЗП в Петербурге, Шишкина публично осудила курс партии на сближение с ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.