В Красном Селе пришлось перезагружать КОИБ

На избирательном участке № 1213 в Красном Селе на непродолжительное время вышел из строя комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Глава участковой комиссии заявила, что неполадки в технике появились сразу после того, как один из представителей СМИ сфотографировал урну на смартфон.

- На участке присутствовал аккредитованный представитель СМИ, он подошел к КОИБ, сфотографировал. Может быть совпадение, тут же КОИБ перестал работать.<...> Доподлинно неизвестно [из-за чего перестал работать КОИБ], мы прекрасно понимаем, что любое устройство имеет магнитное излучение. Будем говорить, что это совпадение, - рассказала ЗАКС.Ру председатель УИК Маргарита Новикова.

Новикова отметила, что КОИБ был выведен из строя около пяти минут. Комиссия составила акт и перезагрузила устройство. Представитель СМИ, который снимал оборудование, уже покинул участок.

Напомним, на 14 из 19 участков этом году работают КОИБ. Голосование проходит в трех муниципалитетах: МО "Южно-Приморский", МО "Понтонный" и МО "Красное Село". Планируется заместить пять вакантных мандатов.

Ранее активисты сообщали, что на участках в Красном Селе обнаружили некие "списки бюджетников", а из одном из УИК в МО "Южно-Приморском" подчиненному одного из кандидатов пришлось выйти из состава комиссии.

Константин Леньков