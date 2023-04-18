Менеджера Оксимирона* пригласили в суд по иску о запрете песни "Ойда"

Октябрьский районный суд Петербурга 17 апреля привлек к рассмотрению иска о признании композиции "Ойда" Мирона Федорова* (Оксимирона) запрещенной менеджера артиста Евгению Муродшоеву, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда. Она публиковала треки рэпера "ВКонтакте". Теперь Муродшоева стала соответчиком по этому делу.

Следующее заседание назначили на 6 июня. Сам Федоров* ни на одно из четырех судебных заседаний не явился и не направил своих представителей. Иск прокуратуры был подан в декабре 2022 года, через четыре месяца после премьеры клипа на композицию "Ойда".

Напомним, ранее автора песни оштрафовали на 70 тысяч рублей по статье о призывах к сепаратизму (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП), которые нашла прокуратура в треке.

Ранее Минюст внес другую композицию Федорова* "Последний звонок"** в реестр экстремистских материалов. В ней нашли признаки оправдания терроризма.

*Минюст внес Мирона Федорова (Oxxxymiron) в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

**Замоскворецкий суд Москвы признал текст песни "Последний звонок" экстремистским материалом

Константин Леньков