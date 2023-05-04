Суд в Москве рассмотрит дело о дискредитации армии против правозащитника Олега Орлова

На рассмотрение Головинского суда Москвы поступило уголовное дело в отношении сопредседателя "Мемориала"* Олега Орлова, сообщил вечером 3 мая проект "ОВД-Инфо"**. Правозащитника обвиняют в дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Как уточнили в "ОВД-Инфо"**, изначально следователь ошибся и направил материалы дела мировому судье. Между тем, вменяемая Орлову статья о повторной дискредитации армии в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом не подлежит рассмотрению мировыми судьями, отметили правозащитники. В связи с этим материалы были перенаправлены в Головинский суд.

О возбуждении дела против Орлова стало известно 21 марта. В тот день силовики наведались с обысками к сотрудникам "Мемориала"* в рамках возбужденного перед этим уголовного дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

Днем ранее стало известно о задержании председателя вологодского отделения партии "Яблоко" Николая Егорова по уголовному делу о повторной дискредитации армии.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов