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Новости 17:30

На Дворцовой площади приземлился беспилотник

фото ЗакС политика На Дворцовой площади приземлился беспилотник

В центре Петербурга днем 4 мая заметили беспилотный летательный аппарат, который приземлился на Дворцовой площади перед репетицией военного парада к Дню Победы. Об этом пишет "Фонтанка". Квадрокоптер летел на небольшой высоте. После приземления его унес с площади человек в сопровождении полиции.

Согласно одному из источников издания, имела место проверка системы заземления дронов. Аппарат подняли в воздух сами военные. Таким образом, эксперимент прошел удачно.

Напомним, что в городе как минимум до 15 мая действует запрет на запуск частных и коммерческих беспилотников. О нем стало известно на фоне новости о падении БПЛА на Кремль.


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