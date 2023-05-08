Член СПЧ назвал "крайне актуальным" вопрос противодействия русофобии

В России назрела проблема противодействия русофобии, а правоохранительные органы не спешат реагировать на ее проявления, пожаловался в собственном Telegram-канале 8 мая член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. При этом сам вопрос, по его мнению, весьма актуален.

Кабанов заявил, что ранее поднимал вопрос противодействия русофобии, но полной поддержки со стороны коллег не встретил. По его словам, позиции юристов разделились: пока одни солидаризовались с ним, другие заявили об отсутствии необходимости выделять русофобию в отдельный состав преступления.

"Важно, что уголовно-правовое решение по "русофобии" уже назрело. <...> Пусть будут внесены соответствующие поправки в статью "экстремизм" или "разжигание межнациональной розни", не принципиально. Главное сейчас - начать решать данную проблему, ибо сегодня она в уже запущенном состоянии", — написал Кабанов и объявил, что наблюдает распространение подобного явления не только за рубежом, но также и внутри России.

При этом, со слов Кабанова, силовики не реагируют на происходящее должным образом. "Возможно, как раз из-за нехватки правовых механизмов, а может и других мотивов", — предположил он и добавил, что "в любом случае вопрос противодействия русофобии остается стратегически крайне актуальным".

Ранее Кабанов уже призывал бороться с русофобией внутри страны. До него рассуждениями о русофобии отметился глава СПЧ Валерий Фадеев, который предложил законодательно закрепить значение этого термина и ввести уголовное наказание за подобные проявления.

Фото: Кирилл Кабанов/ "ВКонтакте"