Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест Беркович и Петрийчук в предпоследний день мая

Московский городской суд назначил на 30 мая рассмотрение апелляционных жалоб на арест театрального режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, говорится в созданных в их поддержку Telegram-каналах. Против них возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) из-за постановки "Финист Ясный Сокол".

"Апелляцию назначили на 30 мая (вторник) в Мосгорсуде: у Жени в 10:00, у Светы в 12:45", — говорится в сообщении Telegram-канала "Это дело Петрийчук".

В пятницу, 5 мая, Замоскворецкий суд Москвы последовательно отправил в СИЗО на два месяца Беркович и Петрийчук. Защита последней обжаловала решение уже на следующий день. Об обжаловании меры защитой Беркович стало известно 12 мая.

Постановка "Финист Ясный Сокол" рассказывает о судьбах российских женщин, вышедших замуж за радикальных исламистов. По версии следствия, из-за своей тематики она пропагандирует терроризм.

В Петербурге на концерте ко Дню Победы в поддержку Беркович и Петрийчук выступил бард Александр Розенбаум.

Фото: Скажи Гордеевой (признана иноагентом) / YouTube (скриншот)