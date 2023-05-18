Более тысячи россиян попросили убежища в Финляндии от армейской службы

К настоящему моменту 1 109 россиян дожидаются решения Финляндии о предоставлении им убежища от призыва на военную службу, сообщило 18 мая местное издание Yle. В свою очередь, руководство страны ждет официального решения Евросоюза на этот счет.

"Мы не смогли принять решение о предоставлении убежища", — приводит издание слова директора иммиграционной службы финского МВД Санны Суттер.

Как отмечается, страны Северной Европы не смогли прийти к какому-либо решению о судьбе мужчин из России, спасающихся от частичной мобилизации. По итогам обсуждений стороны договорились дождаться указаний Евросоюза относительно сложившейся ситуации. При этом сроки разработки руководства ЕС по этому вопросу остаются неизвестными.

О приостановке предоставления убежища бегущим от мобилизации россиянам Финляндия объявила в январе этого года. Перед этим, в конце октября, финская сторона сообщила о полутысяче прошений об убежище, поданных за месяц с начала частичной мобилизации.

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