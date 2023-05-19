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На выходных дорожники перейдут на усиленный режим при ремонте Московского проспекта

фото ЗакС политика На выходных дорожники перейдут на усиленный режим при ремонте Московского проспекта

Дорожные службы в субботу и воскресенье перейдут на усиленный режим работы в связи с продолжающимся ремонтом Московского проспекта, сообщили 19 мая в петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

"В грядущие выходные дорожники будут работать в усиленном режиме, чтобы выполнить как можно больший объем работ. Это позволит вызвать меньше трудностей для движения транспорта с началом рабочей недели", — гласит сообщение комитета.

В связи с ремонтными работами водителей попросили заранее планировать свой маршрут.

О начале ремонта Московского проспекта стало известно в конце апреля. Работа ведется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". В настоящее время дорожники меняют асфальтобетонное покрытие на отрезке между площадью Победы и Бассейной улицей. Также производится замена люков колодцев и укладка тротуарной плитки.

В мае Смольный поведал о планах отремонтировать в 2023 году Ленинский проспект.

Фото: krti.gov.spb.ru


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