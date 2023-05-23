В ходе ПМЭФ "АвтоВАЗ" намерен запустить сборку машин на петербургском заводе

Во время Петербургского международного экономического форума "АвтоВАЗ" намерен запустить на бывшем заводе Nissan совместную с одним из китайских производителей линию по сборке автомобилей, сообщил глава компании Максим Соколов. При этом он воздержался от упоминания партнера из КНР, пообещав объявить его позже.

"На ближайшем Петербургском международном экономическом форуме, на бывшем заводе Nissan, а теперь на заводе "Лада Санкт-Петербург" будет осуществлен запуск конвейерной линии по сборке автомобилей нашего совместного с китайскими производителями концерна", — приводит ТАСС слова гендиректора российского автоконцерна.

Месяцем ранее сообщалось о том, что "АвтоВАЗ" ведет переговоры с тремя автопредприятиями из Китая.

О планах представить на ПМЭФ первую Lada с бывшего автозавода Nissan говорил в конце марта вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. "АвтоВАЗ" объявил о завершении сделки по приобретению завода в начале февраля.

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