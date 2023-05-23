Информация о задержании активистов в доме Басевича не подтвердилась

Днем 23 мая в Telegram-канале "SOS СПб СНОС" появилось сообщение, что петербургские правоохранители задержали двух активистов, находившихся в доме Басевича на Большой Пушкарской улице во время сноса. Однако позже эта информация была опровергнута.

Перед этим градозащитники известили, что демонтажники, работавшие на месте, загнали активистов на балкон здания.

"Снизу люди в гражданской одежде кричат, что „оторвут головы" и угрожают физической расправой. Во избежание самосуда со стороны строителей на место вызвана полиция", — информировали градозащитники в канале "SOS СПб СНОС".

Обновлено в 13:40.

"Информация о задержании активистов не подтверждается. Подробностей пока нет", - сообщили в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Демонтаж дома Басевича начался 18 мая. В тот же день протестующие против сноса активисты пробрались внутрь здания. В понедельник появились сообщения о забаррикадировавшихся внутри людях. Позднее жители соседних домов написали президенту Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за появившихся на стенах зданий трещин.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"