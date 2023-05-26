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"Давайте просто порадуемся": Беглов высказался о присвоении Эдите Пьехе звания "Почётный гражданин Петербуга"

фото ЗакС политика "Давайте просто порадуемся": Беглов высказался о присвоении Эдите Пьехе звания "Почётный гражданин Петербуга"

Руководитель Северной столицы Александр Беглов впервые публично высказался о признании народной артистки СССР Эдиты Пьехи "Почётным гражданином Санкт-Петербурга". Звания исполнительница удостоилась с 15-й попытки.

"Давайте просто порадуемся, мы восстановили справедливость. Почетные граждане Петербурга по команде не выбираются. Есть депутатские фракции, сообщества, группы интересов, накладки, лоббирование… Напомню, что с 2016 года губернатор не выдвигает кандидатов на это звание, но мы конструктивно работаем с депутатами", — прокомментировал ситуацию Беглов.

Напомним, депутаты Законодательного собрания признали Эдиту Пьеху и 102-летнюю блокадницу Надежду Строгонову "Почётными гражданами Санкт-Петербурга" в ходе заседания 24 мая.

О том, что думают петербургские депутаты по поводу затянувшегося признания Пьехи, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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