Суд в Москве зарегистрировал дело о фейках про армию против экс-главы "Яндекс.Лавки" Красильщика

На рассмотрение Басманного районного суда Москвы поступило уголовное дело в отношении медиаменеджера Ильи Красильщика, сообщил 26 мая адвокат Сергей Бадамшин. Экс-главу "Яндекс.Лавки" и бывшего главного редактора "Афиши" обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Дело Ильи Красильщика поступило в Басманный районный суд", — написал Бадамшин в своем Telegram-канале.

Ранее Генпрокуратура отчиталась об утверждении уголовного дела в отношении Красильщика. Его обвиняют в размещении в апреле прошлого года поста в соцсети о событиях в Буче, содержание которого расходится с официальной позицией Минобороны, а также в выступлении на тему СВО в эфире YouTube-канала "Шепелин".

Уголовное дело против Красильщика завели в конце апреля 2022 года. Сам он находится за границей, в минувшем марте Басманный суд заочно его арестовал.

Фото: Илья Красильщик / "ВКонтакте"