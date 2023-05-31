Единороссы предложили на федеральном уровне ограничить скорость самокатов

Депутаты "Единой России" направили в Минтранс и МВД предложения по ограничению скорости электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городах, сообщили 31 мая "Известия". Подпись под обращением поставил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Авторы предложили ограничить скорость электросамокатов на уровне 15 км/ч и запретить проезд на них по пешеходным улицам. Управлять подобными средствами передвижения, по мысли депутатов, следует дозволить лишь достигшим 18-летия гражданам. Аналогичные меры они считают нужным применить и к курьерам, которые доставляют товары по городу с помощью СИМ.

Сейчас максимальная скорость движения на самокате в России установлена постановлением правительства на отметке 25 км/ч. По мнению депутатов, ее следует уменьшить для снижения травматизма на дорогах. Как уточнили они в письме, сейчас правила дорожного движения "ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения, не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков".

В обосновании актуальности идеи авторы ссылаются на статистику ПДД с участием средств индивидуальной мобильности. Так, если в 2019 году было зафиксировано 147 таких происшествий, то в 2020-м — уже 430, в 2021-м — 704, а в 2022 году и вовсе 976 аварий, в которых пострадал 941 человек и 19 граждан погибли.

Инициативу о введении дополнительных ограничений для СИМ уже поддержал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, о чем сообщила в среду пресс-служба силового ведомства. "Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств", — выразили уверенность в СК и добавили о необходимости "разработки мер возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении данных условий".

Накануне петербургский комитет по транспорту сообщил о работе по созданию единой базы пользователей сервисов кикшеринга в городе. Подобное должно способствовать сбору сведений о нарушителях правил дорожного движения, объяснили чиновники. Инициативу поддержала депутат Заксобрания Марина Шишкина, которая также предложила ввести бонусы для добросовестных клиентов кикшеринга.