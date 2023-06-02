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Новости 19:59

Журналисты западных изданий не получат аккредитацию на ПМЭФ

фото ЗакС политика Журналисты западных изданий не получат аккредитацию на ПМЭФ

Российские власти отказали в аккредитации на Петербургский международный экономический форум всем до единого журналистам западных изданий, сообщил 2 июня The Bell*. Подобная ситуация сложилась впервые в истории мероприятия.

Об отказе в аккредитации изданию сообщили журналисты двух крупных западных изданий. Из рассказа следовало, что их сотрудники получили в четверг подтверждение заявки на участие в ПМЭФ, однако в пятницу им пришли письма об отмене этого решения. Причины этого в полученных текстах не раскрывались.

Информацию об отказе от выдачи аккредитации западным журналистам подтвердил изданию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Было принято решение не аккредитовать в этом году журналистов из недружественных стран", — транслирует его заявление The Bell*. О причинах такого решения Песков ничего не сказал.

Ранее стало известно о том, кто будет выступать на ПМЭФ в этом году. Сегодня же Песков подтвердил участие президента Владимира Путина в мероприятии. Работа форума продлится с 14 по 17 июня.

*Минюст внес The Bell в единый реестр иноагентов


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