В новый словарь русского языка попадут не имеющие аналогов заимствования

Новый словарь русского языка будет содержать иноязычные слова, которые не имеют общеупотребимых аналогов, передает 6 июня ТАСС со ссылкой на замглавы Минпросвещения Татьяну Васильеву. Соответствующее заявление прозвучало на круглом столе в Совете Федерации.

"В нормативный словарь отдельно войдет перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребимых аналогов в русском языке", — проинформировала участников мероприятия Васильева.

По словам замминистра, издание "будет представлять единое непротиворечивое комплексное издание", сформированное на базе ряда словарей, в том числе орфографического, толкового, фразеологического и ряда иных. При описании отдельных слов, используемых в качестве узкоспециализированных терминов, будет упоминаться сфера их применения. Сам словарь не будет при этом содержать узкоспециальной терминологии при описании понятий.

Нормативный словарь планируется разместить в открытом доступе в интернете, отметила Васильева.

Ранее о том, что Минпросвещения занимается разработкой нового словаря русского языка, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Работа ведется в рамках принятого ранее закона о государственном языке, подписанного в конце зимы президентом Владимиром Путиным. Норма запрещает, среди прочего, чрезмерное употребление зарубежной лексики при наличии аналогов в русском языке.

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