Новое место Чечиной

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 июня назначил политическим вице-губернатором , имеющую большой опыт работы в органах власти. Сейчас такие решения главы города не требуют согласования у депутатов, но ЗАКС.Ру поинтересовался у парламентариев мнением о Чечиной и ее новой должности.

Наталья Чечина начинала свой путь чиновника в 1990-м году, начав работу в администрации Курортного района. Там она трудилась более 10 лет на разных должностях. Сделав перерыв с 2014 по 2019 года на управление домом-интернатом ветеранов войны и труда "Красная звезда", Чечина вернулась в районную администрацию уже в качестве главы. На должность ее назначил тогда еще врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Руководила районом Чечина недолго, уже в 2020 году став главой Санкт-Петербургской избирательной комиссии. На этот пост ее тоже выдвинул Беглов по предложению Центризбиркома. Пока Чечина руководила ГИК в городе состоялись выборы депутатов в Законодательное собрание, которые прошли не слишком гладко. После голосования в суды Петербурга поступило более 100 исков об оспаривании итогов выборов.

Чечина же в июле 2022 года получила от Беглова новое назначение - стала председателем комитета территориального развития (КТР). Еще губернатор сделал ее членом правительства города.

Будучи главой КТР Чечина заявила, что уехавших из России муниципальных депутатов надо исключать из советов. За несколько месяцев до этого в Петербурге проходили дополнительные выборы в муниципальные образования, в том числе в городе Зеленогорск в Курортном районе. Там депутатом стал сын Чечиной - Дмитрий, позже возглавивший совет.

Теперь Беглов назначил Чечину вице-губернатором. Она будет курировать работу комитета по молодежной политике и взаимодействию с НКО, комитета по социальной политике и комитета территориального развития. КТР взаимодействует с муниципальными образованиями, с политическими партиями, содействует избирательным комиссиям. Вице-губернатора, курирующего это ведомство, в Петербурге называют "политическим", так как он занимается вопросами внутренней политики города.

Ранее губернатор должен был согласовывать кандидата в вице-губернаторы с Законодательным собранием. Но большинство в парламенте отказались от этого полномочия около года назад.

ЗАКС.Ру решил все же поинтересоваться у депутатов, что они думают о назначении Чечиной политическим вице-губернатором.

Депутат ЗакСа от "Единой России" и председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов:

- Наталью Валентиновну знаю больше 20 лет, не просто знаю, с ней активно работал, сотрудничал, взаимодействовал. Это человек, который себя прекрасно зарекомендовал. Я помню, как она будучи заместителем главы [администрации района] работала с людьми на земле. Она знала всех и каждого. <...> Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии - это сложная должность. С честью Наталья Валентиновна прошла этот путь. <...> Молодежная политика, комитет территориального развития и комитет по соцполитике - это вот совсем её. Человек на своем месте. Круто.

Лидер фракции ЛДПР и вице-спикер ЗакСа Павел Иткин:

- По тем направлениям, которые у нее есть, я считаю, что она справится с полномочиями. У нее есть серьезный, колоссальный опыт в исполнительной власти и по направлениям. Очень компетентный, понимающий, конструктивный [чиновник]. Вполне себе логичное назначение. Не вижу серьезных противоречий.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко:

- В принципе, я отношусь к этому нейтрально, скорее положительно. Был у нас некоторый опыт взаимодействия по ряду вопросов, и она всегда старалась идти на встречу, насколько это возможно. Еще когда она руководила комитетом территориального развития, в этот период. Это непосредственно комитет, который взаимодействует с политическими партиями, по работе приходилось взаимодействовать, и все вопросы, которые у нас возникали, при ее помощи решались положительно. Поэтому я считаю, что это позитивная новость. По крайней мере, это человек, которого мы знаем, с которым уже есть наработанные связи. <...> Безусловно, она никакой не наш сторонник, у нее другие задачи, но это человек приятный в общении и готовый слушать и находить общие пути решения вопросов.

Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов:

- Я очень позитивно отреагировал. Считаю, что хорошо, что такой ценный опыт работы в органах исполнительной власти будет применяться на должности вице-губернатора. Наталья Валентиновна - опытный человек. Мудрость, опыт - то, что важно для должности в курировании этих процессов. <...> Человек вдумчивый, грамотный. <...> Я с большим уважением отношусь к Наталье Валентиновне, потому что она всегда прислушивается, она слышит мнение разных сторон, что импонирует. У нее колоссальный опыт, поэтому я считаю, что на пользу городу эту назначение.

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина:

- То, что она человек опытный в этом деле, у меня сомнений нет. Я с ней общалась два раза, общие проблемы были решены.

Депутат от "Яблоко" Борис Вишневский:

- С Натальей Валентиновной я хорошо знаком за время ее работы в городской избирательной комиссии. Как с главой комитета территориального развития я с ней почти не сталкивался. <....> Я бы сказал, что я к ней отношусь абсолютно спокойно. У меня с ней не было никаких конфликтов. Но не могу не отметить, что городская избирательная комиссия во время избирательной кампании 2021 года ничего не сделала для того, чтобы урегулировать огромное количество конфликтов, связанных с нарушениями: проигнорировала информацию о подтасовках, которые были на самых разных избирательных участках - на всё это были закрыты глаза. Про историю с моими двойниками уже даже неудобно вспоминать, но тут тоже ничего не было сделано. <...> Когда в 2021 году депутаты получали мандаты, все потом с ней фотографировались. Я подошел, получил депутатское удостоверение, пожал руку. Наталья Валентиновна спрашивает: "Фотографироваться будете?". Я говорю: "Нет, не буду". Она говорит: " Я вас понимаю". По нашим оценкам у "Яблока" могли отнять треть голосов, а то и половину в результате нарушений, поэтому фотографироваться желания не было никакого.

София Саттарова