Суд рассмотрит протокол о дискредитации армии в отношении рэпера Scally Milano

Ленинский районный суд Петербурга 14 июня рассмотрит административное дело в отношении музыканта Даниила Дмитриева, выступающего под псевдонимом Scally Milano, по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Поводом стали публичные высказывания Дмитриева. Ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей. Ранее о намерениях привлечь артиста к ответственности заявили в МВД.

В пресс-службе судов рассказали ЗАКС.Ру, что материалы дела были составлены на основании видеозаписи с концерта, на которой артист "находясь на сцене в микрофон публично скандировал [нецензурные пацифистские лозунги]". На момент составления протокола видеозапись просмотрели 159 тысяч человек.

Напомним, 23 апреля силовики сорвали концерт Scally Milano в "Гигант Холле". Тогда сотрудники полиции нашли среди слушателей шестерых пьяных подростков. Позже правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ч.1 ст. 151 УК РФ). После инцидента творчеством артиста заинтересовалась глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, которая в последнее время ведет борьбу с артистами, которые, по ее мнению, пропагандируют употребление запрещенных веществ. Сам Дмитриев заявлял, что не употребляет наркотики и готов изменить свой репертуар.

Несмотря на "сотрудничество" Дмитриева и Мизулиной, которая попросила Следственный комитет отменить проверку творчества артиста после удаления из него все спорных тем, интерес правоохранительных органов отбить не удалось. Привлечь рэпера к ответственности просил министра МВД Владимира Колокольцева депутат Государственной думы Михаил Романов. Силовики после проверки нашли в действиях артиста, кроме возможной дискредитации армии, признаки правонарушения по статье о пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств и психотропных веществ (ст. 6.13 КоАП). Дело о пропаганде запрещенных веществ еще в конце мая добралось до Калининского районного суда, но было передано по подведомственности в другой суд.

Константин Леньков