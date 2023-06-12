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Новости 12 июня, 16:30

Лауреатами премии Бориса Немцова стали фигуранты дел о "фейках" про армию

фото ЗакС политика Лауреатами премии Бориса Немцова стали фигуранты дел о "фейках" про армию

Дочь убитого в 2015 году политика Жанна Немцова назвала лауреатов его премии, традиционно вручаемой 12 июня каждого года. В нынешнем году премия досталась тем, кого жюри считает политзаключенными в России.

Награду, как сообщает "Медиазона"*, получили барнаульская журналистка Мария Пономаренко, вологодский кочегар Владимир Румянцев, директор вагона-ресторана Михаил Симонов, московский активист Максим Лыпкань и учитель из Коми Никита Тушканов.

Четверо из пяти лауреатов уже получили реальные сроки. Кроме того, четверо из пяти лауреатов преследуются по статье о "фейках" об армии (ст. 207.3 УК).

Год назад премией Немцова наградили украинского президента Владимира Зеленского. Ее вручают за "смелость в отстаивании демократических прав и свобод".

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов


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