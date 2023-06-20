ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:39

Московские суды зарегистрировали дела в отношении Майкла Наки* и Камикадзе Ди**

фото ЗакС политика Московские суды зарегистрировали дела в отношении Майкла Наки* и Камикадзе Ди**

На рассмотрение двух московских судов поступили протоколы в отношении журналиста Майкла Наки* и видеоблогера Камикадзе Ди (он же Дмитрий Иванов**), обратила внимание 20 июня "Медиазона"***. Обоим вменяют отсутствие маркировки иностранного агента в выпускаемых материалах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Дело в отношении Наки* будет рассматривать Басманный районный суд, в отношении Иванова** — Кунцевский районный суд. Дата заседания по делу первого назначена на 1 августа, относительно второго такой информации пока нет.

Наказание для физических лиц по вменяемой обоим статье предполагает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Статус иноагента Наки* получил 9 сентября прошлого года, а Иванов** — соответственно, 23 сентября. В декабре МВД объявило последнего в розыск. Что касается Наки*, то в мае уголовное дело против него дошло до суда. Журналиста обвиняют в распространении фейков об армии (пп. б, в, д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Сегодня же на рассмотрение Басманного суда Москвы поступил протокол об отсутствии маркировки иноагента, составленный в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой****).

*Минюст внес Майкла Наки в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дмитрия Иванова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Монеточку (Елизавету Гырдымову) в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама