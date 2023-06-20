В Ленобласти сотрудник транспортной полиции отправлен под домашний арест по делу о взятке

Сотрудник транспортной полиции Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела задержан по подозрению в получении взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили 20 июня в Следственном управлении СК по Ленинградской области. Уголовное дело возбудил отдел ведомства по городу Всеволожску.

Следствие считает, что полицейский получил взятку за отказ от проведения проверок в одном из торговых павильонов на подведомственной территории. Величина предполагаемой взятки не называется.

"Должностное лицо задержано в порядке и на основании ст. 91 УПК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — отметили в СК.

Сейчас следствие занято разбирательством в связи с возможностью иных эпизодов получения взяток силовиком, а также выясняются обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Как следует из материала 47news, речь может идти о капитане Артеме Евдокимове, которому инкриминируют получение взятки в размере 20 тысяч от некоего торговца шавермой в Мурино.

Ранее петербургские суды отправили под домашний арест по делам о взятках сотрудницу Балтийской таможни и ответственного секретаря приемной комиссии Лесотехнического университета.

Фото: ЗАКС.Ру