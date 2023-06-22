Экс-глава костромского штаба Навального* заочно осужден на пять лет колонии

Свердловский суд Костромы заочно приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего координатора местного штаба Навального* Александра Зыкова, сообщили 22 июня "Сетевые свободы". Против активиста было возбуждено уголовное дело о распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Также суд запретил оппозиционеру администрировать сайты в течение трех лет.

Зыков обвинялся в публикации шести постов во "ВКонтакте" на тему спецоперации. Вину он не признал.

Прокурор в прениях добивался осуждения Зыкова на девять лет лишения свободы.

В марте суд заочно арестовал Зыкова. Сам он находится вне пределов России, осенью прошлого года МВД объявило его в федеральный розыск. Позже силовики явились с обыском в жилище его матери.

В середине июня суд в Уфе приговорил экс-главу местного штаба Навального* к 7,5 годам лишения свободы по трем уголовным статьям.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.