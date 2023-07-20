Градозащитники рассказали о сносе третьей части флигеля дома на Каменноостровском проспекте

Одна третья часть флигеля доходного дома графини М. Клейнмихель на Каменноостровском проспекте оказалась снесена, сообщил 20 июля Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Здание реконструируют в рамках программы "Молодежи — доступное жилье", уточнили градозащитники.

"То, что "Молодежи — доступное жилье" (МДЖ) оставила от флигеля дома А. Я. Ивановой (М. Э. Клейнмихель) на Каменноостровском, 24", — подписали выложенные в канале фотографии авторы.

Градозащитники уточнили, что разобранная часть флигеля имела трещины. При этом они добавили со ссылкой на неназванных специалистов, что ремонт здания можно было провести без сноса.

"Более того, и в МДЖ поначалу обещали сохранить здание полностью. Однако затем изменили решение и разобрали треть", — добавили активисты.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился доложить о предварительно выясненных обстоятельствах демонтажа кирпичной казармы мастеровых и рабочих людей на Заозерной улице. Также накануне депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился к городскому прокурору с просьбой опротестовать разрешение Госстройнадзора на возведение гостиницы близ Морского вокзала.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"