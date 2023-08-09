В Петербурге снова начали рассматривать иск о признании закона о КРТ недействующим

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Санкт-Петербургский городской суд 9 августа вернулся к иску горожан, которые требовали признать недействующим закон "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге". Разобраться в этом вопросе за одно заседание не удалось - пришлось сделать перерыв до конца месяца. Подробнее - в материале ЗАКС.Ру.

Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) был принят депутатами Законодательного собрания Петербурга летом 2022 года. Документ вызвал волну недовольства среди собственников квартир в панельных хрущевках. Согласно закону, такие дома могут быть снесены вне зависимости от их состояния для строительства нового жилья. Противников КРТ беспокоило, что в случае включения дома в программу они могли бы получить жилье в отдаленных районах города. Кроме того, они опасаются, что компенсации за их жилье будут куда меньше рыночной стоимости недвижимости. После критики закона петербуржцами по предложению губернатора Александра Беглова действия некоторых положений документа были приостановлены до 1 января 2024 года. За период моратория парламент планировал внести изменения в закон, чтобы учесть интересы жителей. Пока эти изменения не произошли.

Иск к Законодательному собранию и губернатору Петербурга подали трое жителей хрущевок: член движения "Гражданский Петербург" Ольга Лихацкая и двое юристов - Павел Кирдеев и Екатерина Гуленкова. В Горсуде уже рассматривали этот же иск в ноябре 2022 года. Тогда на заседании представители Законодательного собрания заявили, что из-за моратория на действие закона права истцов не могли быть нарушены. Суд прекратил производство по делу. В мае Третий кассационный суд согласился вернуть дело на новое рассмотрение.

На заседании городского суда 9 августа начали с обсуждения заявлений порядка 140 граждан, которые хотели принять участие в судебном процессе в качестве соистцов. В ноябре 2022 года к иску захотели присоединиться около 230 человек.

Истцы ходатайствовали о приобщении к материалам дела экспертизы, посвященной стоимости жилья в городе. По мнению истцов, предусмотренные компенсации взамен прежнего жилья не позволят приобрести соразмерную жилплощадь. По итогам экспертизы независимого оценщика оказалось, что разница в стоимости одного квадратного метра в хрущевке и доме другого типа составила 89 тысяч рублей.

- Для большинства жителей будет просто непосильно приобрести квартиру на сумму денежного возмещения, - заявила Екатерина Гуленкова.

Также они просили обратиться в Конституционный суд, чтобы проверить документ на соответствие с главным законом страны, но судья отказала.

Судья поинтересовалась, как проходит корректировка закона, для которой некоторые положения о КРТ были приостановлены. В этот момент речь зашла о работе Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий при Заксобрании Петербурга.

- Там только полгода принимали регламент заседаний штаба. Сейчас говорят, что он перейдет в Общественную палату, но его [штаба] решения ни для кого не обязательны. [Депутат ЗакСа Борис] Вишневский вносил поправки - отказали. Мы пытаемся через муниципальные органы власти внести инициативу об отмене этого закона в нынешнем виде. Они вносят - отказываются принимать этот закон. Большинство [муниципалов] говорит, что это не их дело. Никаких предпосылок, что наши права кто-то хочет защищать, нет, - сказала Гуленкова.

С законодательной инициативой об отмене закона выступили лишь два муниципалитета: МО "Автово" и МО № 72. Оба законопроекта так и не дошли до рассмотрения на заседании ЗакСа. Попытки обратиться в парламент через муниципалов предпринимали и в других округах, но такие идеи не были поддержаны депутатами. В основном против голосовали депутаты, избиравшиеся от "Единой России".

Отметим, Общественный штаб длительное время работал над поправками к федеральному закону о КРТ. Сейчас собранные предложения ожидают отзыва в Совете законодателей. 10 июля Общественный штаб приступил к обсуждению поправок к городскому закону. Когда парламент начнет подготовку изменений закона "по существу", неизвестно. Представительница губернатора на заседании пояснила, для чего вообще были приостановлены положения закона.

- Очевидно, чтобы снизить социальную напряженность, - объяснила она.

В этот момент "напряженные" слушатели нервно засмеялись в зале.

Перейти к прениям на заседании 9 августа не удалось - прокурор не был ознакомлен с частью документов. Судья объявила перерыв до 24 августа. Тем временем недовольство собственников квартир в хрущевках не спадает. После заседания одна из слушательниц начала высказывать критические замечания в адрес представителей Заксобрания и губернатора. За нарушение порядка судебные приставы составили на нее административный протокол.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру