Дмитриева раскритиковала повышение ключевой ставки

Депутат Госдумы от Петербурга Оксана Дмитриева сочла "крайне вредной мерой" повышение ключевой ставки с 8,5% до 12%, утвержденное Центробанком 15 августа. По ее мнению, принятое решение затормозит инвестиционную активность.

"Курс рубля к доллару в условиях санкций и отсечения от мирового валютного рынка не должен поддерживаться традиционными инструментами этого рынка", - написала политик и экономист в своем Telegram-канале.

Более разумной мерой Дмитриевой представляется локализация рынка, что означает покупку и продажу валюты не через биржу, а через ЦБ по устанавливаемому курсу. Депутат уверена, что у России есть административные рычаги для стабилизации на валютном рынке.

Фото: ЗАКС.Ру