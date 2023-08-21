Романов предложил увеличить штрафы за нарушения на маломерных судах

В России следует ужесточить наказание для нарушителей правил безопасности движения на маломерном водном транспорте, считает избранный от Петербурга депутат Госдумы Михаил Романов. По мысли парламентария, величину штрафов за это следует приравнять к штрафам для автомобилистов из числа нарушителей ПДД.

Своим мнением Романов поделился в депутатском запросе на имя главы МЧС Александра Куренкова. При этом он упомянул ряд инцидентов, случившихся в последнее время в Петербурге, включая смертельное крушение яхты Carver 41 в Финском заливе, столкновение двух теплоходов на Неве, возгорание катера в акватории Мойки и пожар на яхте на Петровской косе.

По мнению Романова, во избежание повторения подобных инцидентов в будущем следует рассмотреть вопрос об увеличении штрафов за нарушения при эксплуатации маломерных судов. Сейчас их размер колеблется, в зависимости от проступка, в пределах от 100 до 25 тысяч рублей.

Депутат находит нужным увеличить в среднем в 10 раз предельные размеры штрафов для нарушителей на водном транспорте. При этом за пьяное вождение судов нужно безальтернативно лишать прав, полагает он.

"Считаю, что "вилку" штрафов нужно определить следующим образом: от 1 000 до 250 000 рублей. Это повысит ответственность судовладельцев, предотвратит массу происшествий и трагических случаев на маломерных судах", — цитирует пресс-служба Романова его обращение к Куренкову.

Месяцем ранее Романов обращался к прокурору Петербурга Виктору Мельнику с просьбой проверить все торговые центры города. Произошло это после гибели людей в московском ТЦ из-за прорыва трубы с горячей водой.

Фото: ЗАКС.Ру