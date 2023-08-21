На уроках НВП школьники будут учиться управлению беспилотниками

Российские школьники будут изучать в 10-11 классах основы управления беспилотниками в рамках курса по начальной военной подготовке (НВП), сообщил 21 августа ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения.

Согласно модулю "Основы технической подготовки и связи", школьники должны будут изучить способы боевого применения беспилотников и ведения с их помощью разведки, иметь представление о противодействии вражеским дронам, а также получить практический опыт управления такими аппаратами. По итогам курса ученики должны знать особенности применения беспилотников на поле боя.

В декабре 2022 года Минпросвещения утвердило программы по шести школьным предметам. В частности, курс основ безопасности жизнедеятельности был дополнен НВП.

Против включения НВП в школьный курс выступал председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков. В марте 2023 года депутат Госдумы Олег Голиков ("Единая Россия") предложил Минпросвещения оборудовать в школах стрелковые тиры для занятий военной подготовкой.

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