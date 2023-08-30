Суд в Москве заочно оштрафовал Светова* за непредоставленную отчетность иноагента

Савеловский суд Москвы рассмотрел дело в отношении либертарианца Михаила Светова* за непредоставление отчетности Минюсту в связи со статусом иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщила 30 августа "Медиазона"**. Протокол на него был составлен в начале августа.

Суд признал Светова* виновным и оштрафовал на 40 тысяч рублей. Сегодня же штраф по этой статье получил бывший игрок клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров***.

В начале месяца стало известно о возбуждении против Светова* уголовного дела по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Причиной этого послужило исполнение политиком песни о Степане Бандере.

*Минюст внес Михаила Светова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Ровшана Аскерова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру