Глава администрации Лодейнопольского района задержан после обысков

Пять человек задержаны по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденном из-за особенностей благоустройства набережной в Лодейном Поле, сообщил портал 47news. Среди них оказались глава администрации района, его заместитель и три бизнесмена.

Следственный комитет вечером 30 августа процессуально задержал главу районной администрации Илью Дмитренко и его заместителя Владимира Рассадина. Вместе с ними в камере оказались главы двух компаний, задействованных в выполнении работ, а также индивидуальный предприниматель.

В ближайшее время СК намерен ходатайствовать о мере пресечения для задержанных.

Накануне в администрации Лодейнопольского района прошли обыски по делу о мошенничестве при благоустройстве набережной реки Свирь. По версии следствия, в июне 2022 года чиновники заключили с ООО "Алькор-2" контракт на выполнение работ на общую стоимость более 87 миллионов рублей. В свою очередь, компания заключила в рамках контракта договор на сумму более 80 миллионов рублей. При этом сотрудники "Алькор-2" якобы внесли в акт о приемке заведомо ложные сведения о выполненных работах на сумму свыше восьми миллионов рублей, полагают в СК.

В экономической полиции рассказывали о многократном завышении стоимости уличных скамеек, установленных на набережной.

UPD: Дмитренко и Рассадин остались в деле в качестве свидетелей, сообщил 47news. В СК пока что могут остановиться лишь на троих предпринимателях, фигурирующих в деле.

Фото: ЗАКС.Ру