В Госдуме предложили ресоциализировать бездомных путем выселения их из больших городов

Два члена фракции "Новые люди" в Госдуме выступили с инициативой о ресоциализации бездомных путем их переселения из крупных городов, сообщило 31 августа РИА "Новости". Авторство идеи принадлежит вице-спикеру Владиславу Даванкову и депутату Олегу Леонову.

Депутаты изложили свои соображения в письме зампреду правительства Татьяне Голиковой. По их мнению, власти могли бы помогать бездомным с переселением из крупных городов и предоставлять им социальное жилье и работу на новом месте.

"Основной мерой может стать программа по переселению бездомных граждан из крупных городов, таких как Москва (около 240 тысяч человек) и Санкт-Петербург (около 65 тысяч человек), а также столиц субъектов РФ, и оказание помощи при переезде в другой город", — говорится в обращении депутатов.

По мнению авторов, при получении согласия бездомного на участие в программе он должен будет получить право на ресоциализацию за счет государства. Его должны будут обеспечить документами, питанием, предоставить ночлег и медицинскую помощь. На новом месте участнику программы предлагают выделить социальное жилье и облегчить для него поиски работы.

При этом в местах проживания бывших бездомных должны быть запрещены употребление наркотических препаратов и алкоголя, а также ночевки не по месту проживания, считают Даванков и Леонов.

Ранее Даванков предлагал приплачивать гражданам за сдачу "закладок" с наркотиками, а до того высказывался в пользу отмены платы за парковку для новых отечественных машин.

Фото: ЗАКС.Ру