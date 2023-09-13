Вишневский призвал деанонимизировать жалобы на портале "Наш Петербург"

Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Станиславу Казарину с предложением отказаться от скрытия имен авторов жалоб, поступающих на портал "Наш Петербург". Политик полагает, что только полная прозрачность позволит сократить количество обращений от анонимов с требованиями убрать что-либо.

Вишневский заявил, что знает случаи, когда по жалобе неизвестного лица уничтожалось выполненное гражданами благоустройство. По его словам, существует "немало ситуаций", когда анонимы "пишут свои жалобы сотнями и тысячами", выражая недовольство результатами труда других людей.

В качестве еще одного примера депутат упомянул случившийся двумя неделями ранее демонтаж табличек "Последнего адреса" с "Дома специалистов" на Лесном проспекте, 61, произошедший после обращения неизвестного гражданина. "Анонимные доносчики, погубившие сотни тысяч безвинных людей в годы "большого террора", спокойно продолжают свое дело в наши дни, пусть и в столь мелких и карикатурных формах", — написал Вишневский Казарину.

"Полагая, что наш город должен знать своих "героев", считаю необходимым, чтобы, для начала, все поданные жалобы и сведения о подателях жалоб на нарушения благоустройства публиковались на портале "Наш Санкт-Петербург"", — высказал пожелание депутат.

Исключение Вишневский предложил сделать для граждан, которые могут подвергаться угрозам или нападениям из-за оставляемых жалоб. Речь идет, в частности, о заявках с сообщениями о самозахвате земельных участков под торговлю, несоблюдении требований к продаже алкоголя, незаконном привлечении к труду иностранцев и прочем.

Накануне вице-спикер Госдумы Владислав Даванков объявил о разработке закона против серийных доносчиков. Он назвал инициативу в честь главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Фото: ЗАКС.Ру